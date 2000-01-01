На официальном билетном сайте Клуба https://tickets.fcdm.ru вы можете выбрать интересующий матч, выбрать сектор, ряд место и перейти к оплате. После оплаты билеты поступят на электронную почту, указанную при покупке, в формате pdf.
На следующей странице нажать на ссылку «ввести промокод»
В открывшееся поле ввести имеющийся у вас промокод
Промокод применится автоматически
Нажать на кнопку «Продолжить» для завершения процесса покупки билетов.
Обратите внимание:
на одного авторизованного Покупателя может быть оформлено не более 4 (Четырех) билетов на одно конкретное мероприятие.
промокоды в зависимости от конкретной акции имеют лимиты – могут быть использованы однократно или многократно.
Как приобрести детский билет на матч?
Для приобретения детского билета на матч выберите соответствующий тариф в процессе покупки. Обратите внимание, при проходе ребёнка на стадион стюард может попросить предъявить его свидетельство о рождении.
До какого возраста дети проходят на стадион бесплатно?
Дети до 6 лет включительно проходят на стадион бесплатно. Детям от 7 до 13 лет включительно нужен детский билет, с 14 лет — взрослый.
Как купить билеты на выездной матч?
Необходимо обратиться в отдел по работе с болельщиками. Также вся информация о порядке посещения и покупки билетов на гостевые матчи публикуется на официальном сайте fcdm.ru