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VIP БИЛЕТЫ ОТ 6 000 ₽
БИЛЕТЫ ОТ 300 ₽
УРАЛ
ДИНАМО
ВТБ Арена
Тинькофф Российская Премьер-Лига, 27 тур
суббота
30 апреля
14:00
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Детские билеты (до 13 лет включительно) можно оформить бесплатно после покупки взрослых

Купить билет

При покупке 3х билетов скидка 30%

Купить билет

Детские билеты (до 13 лет включительно) можно оформить бесплатно после покупки взрослых

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Ближайшие игры
ВТБ Арена
БЕТСИТИ Кубок России, 1/2 финала
АЛАНИЯ
ДИНАМО
10 мая
16:30
вторник
ВТБ Арена
Тинькофф Российская Премьер-Лига, 30 тур
21 мая
17:00
суббота
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СОЧИ
ДИНАМО
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Все возможности спортивно-развлекательного комплекса
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О ПЛОЩАДКЕ
Несколько уровней премиального обслуживания, в которых сочетаются удовольствие от просмотра футбола с лучших мест на стадионе и сервис самого высокого уровня.
Программа гостепреимства
Подземный паркинг «ВТБ Арены» включает в себя более 600 мест для болельщиков, которые предпочитают приезжать на матчи на личном автомобиле.
Удобная парковка
Бизнес клубы
Купить парковку
Ложи
Как добраться до стадиона
Метро
Динамо и Петровский парк
22, 22к, 105, 105к, 110, 132, 207, 318, 319, 322, 384, 905, М1, Н1, Н12, С356, С484, Т29, Т42, Т65, Т70, Т86, Е30, Е30к
Автобусы
На автомобиле
Под стадионом «ВТБ Арена» есть большая парковка. Также машину можно оставить на парковке ТЦ «Авиапарк»
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Самые частые вопросы

Как купить билет на домашний матч?
На официальном билетном сайте Клуба https://tickets.fcdm.ru вы можете выбрать интересующий матч, выбрать сектор, ряд место и перейти к оплате. После оплаты билеты поступят на электронную почту, указанную при покупке, в формате pdf.
Как применить промокод?
  • На сайте https://tickets.fcdm.ru/ в разделе билеты перейти к покупке билетов
  • Выбрать интересующие билеты, нажать «Купить»
  • На следующей странице нажать на ссылку «ввести промокод»
  • В открывшееся поле ввести имеющийся у вас промокод
  • Промокод применится автоматически
  • Нажать на кнопку «Продолжить» для завершения процесса покупки билетов.
Обратите внимание:
  • на одного авторизованного Покупателя может быть оформлено не более 4 (Четырех) билетов на одно конкретное мероприятие.
  • промокоды в зависимости от конкретной акции имеют лимиты – могут быть использованы однократно или многократно.
Как приобрести детский билет на матч?
Для приобретения детского билета на матч выберите соответствующий тариф в процессе покупки. Обратите внимание, при проходе ребёнка на стадион стюард может попросить предъявить его свидетельство о рождении.
До какого возраста дети проходят на стадион бесплатно?
Дети до 6 лет включительно проходят на стадион бесплатно. Детям от 7 до 13 лет включительно нужен детский билет, с 14 лет — взрослый.
Как купить билеты на выездной матч?
Необходимо обратиться в отдел по работе с болельщиками. Также вся информация о порядке посещения и покупки билетов на гостевые матчи публикуется на официальном сайте fcdm.ru

Отдел по работе с болельщиками
fans@fcdynamo.ru
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